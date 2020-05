Goran Vojnović: Slovenija je najboljša na svetu

Ko je predsednik vlade povedal, da je Slovenija najboljša država na svetu, se je številnim povsem odpedaliralo. Ampak kazalci! Ampak številke! Ampak uradni podatki! Ampak število umrlih na milijon prebivalcev! Ampak domovi za ostarele! Ampak Črna gora! Vse lepo in prav, ampak kje ste bili, tovariši kolesarji, ko je ljubljanski župan rekel, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu? Ste tudi od njega zahtevali, naj vam predoči dokaze? Naj vam postreže s kazalci in številkami ali naj svojo trditev podkrepi z uradnimi podatki o, kaj jaz vem, številu potopnih smetnjakov na milijon meščanov? Seveda niste in tudi niste vsak petek kolesarili okoli Robbovega vodnjaka, čeprav je svet, v katerem je Ljubljana najlepše mesto, enako namišljen kot svet, v katerem je Slovenija najboljša država.