Aretacije po večmesečni kriminalistični preiskavi potekajo na območju Zagreba, Splita in Knina. Policisti preiskujejo tudi stanovanja in druge prostore, ki jih uporabljajo osumljenci, so za hrvaško tiskovno agencijo (Hina) povedali na hrvaškem notranjem ministrstvu. Neuradno naj bi šlo za aretacije približno desetih oseb.

Rimčevo in Jakopčića naj bi aretirali v Zagrebu zaradi suma malverzacij v državnem gozdarskem podjetju pri projektu izgradnje vetrnih elektrarn pri Kninu v času, ko je bila Rimčeva županja Knina, je poročal novičarski portal index.hr. Oba sta člana največje hrvaške politične stranke HDZ.

Opozicijske stranke že dlje časa opozarjajo na malverzacije v podjetju Hrvatske šume, predvsem ko gre za nezakonito sečnjo gozdov v lasti države in poceni izvoz lesa kot surovine.

Na Hrvaškem ocenjujejo, da so današnje aretacije še ena predvolilna predstava HDZ, s katero naj bi zgolj pokazali volivcem, da zaradi suma korupcije lahko aretirajo tudi člane vladajoče stranke. Dosedanjo desnosredinsko vlado je moralo doslej zapustiti 15 od 20 ministrov, večinoma članov HDZ. Ministri so praviloma odstopili zaradi pritiska javnosti, ko se je razkrilo, da niso prijavili vseh nepremičnin in niso pojasnili porekla premoženja, ki je bilo nesorazmerno z njihovimi prihodki.

Vladajoča hrvaška stranka HDZ je na zatožni klopi zaradi korupcije in domnevnih črnih skladov stranke v aferi Fimi media, ki je na sodiščih že desetletje. Presojo na ponovljenem sojenju je pričakovati po parlamentarnih volitvah 5. julija.