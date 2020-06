Zadnji majski konec tedna se je občutno povečalo tudi število turistov, ki so nastanitev plačali, ne le tistih, ki so prišli v svoje počitniške hiše in stanovanja na hrvaški obali. Po podatkih elektronskega sistema evidence gostov e-visitor je bilo prejšnji konec tedna na Hrvaškem 42.000 turistov, med njimi 26.000 iz drugih držav. Za nastanitev jih je plačalo 26.500.

V soboto je prišlo približno 10.000 gostov v zasebne namestitve in kampe ter približno 4000 turistov v hotele. Med njimi prevladujejo Slovenci, izpostavlja danes Večernji list. Časnik navaja ocene hrvaške turistične skupnosti, da bo turistični promet junija, julija in avgusta veliko boljši, kot so pričakovali na vrhuncu krize, ki jo je povzročil novi koronavirus.