Doslej se je smelo na javnem kraju zbrati največ 50 ljudi, od 1. junija dalje pa se bo lahko družilo do 200 oseb. Kot je v včerajšnjem pogovoru na TVS povedal premier Janez Janša, bi se lahko njihovo število ob nadaljevanju ugodne epidemiološke slike s 15. junijem povečalo na 500 oseb, še nadaljnje sproščanje pa bi bilo možno s 1. julijem. Od ponedeljka se bodo lahko odprli tudi vsi hoteli, nastanitveni obrati za zdraviliško zdravljenje, fitnesi in velnesi ter bazeni, še naprej pa bo prepovedano obratovanje diskotek in nočnih klubov.

“Veselice” odsvetovane Vlada je včeraj spremenila odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi na javnih krajih v Sloveniji. Od 1. junija bo tako dovoljeno zbiranje do 200 oseb. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je poudaril, da ne gre za »brezpogojno združevanje« in da bo še vedno treba spoštovati varnostne ukrepe za preprečevanje prenosa okužbe. »Veselice in rajanje«, da je epidemije konec, so po njegovih besedah popolnoma neumestni.

Spet odprti tudi večji hoteli, velnesi, fitnes centri Vlada je spremenila odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji. S 1. junijem bodo tako lahko odprti tudi nastanitveni obrati, ki imajo več kot 30 sob, zdravilišča, velnes in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti. Še naprej pa bo prepovedano obratovanje diskotek in nočnih klubov.

Trgovine še zaprte ob nedeljah Prodajalne ostajajo zaprte ob nedeljah in praznikih, izjema so le bencinski servisi in lekarne. V prodajalnah z živili bo še naprej veljal minimalni obratovalni čas od vsaj 8. do najmanj 18. ure.

Uradniki se vračajo na upravne enote S koncem epidemije je tudi na upravnih enotah preklicano začasno odrejeno opravljanje dela zunaj prostorov delodajalca. Ob tem pa bo treba še vedno upoštevati preventivne ukrepe, ki jih samostojno odreja in sprejema vodstvo posamezne upravne enote. Med ukrepe za preprečitev širjenja okužbe z novim koronavirusom na upravnih enotah sodijo individualna obravnava in naročanje strank, nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje primerne varnostne razdalje v primerih, ko je število strank nemogoče omejiti, preprečevanje prevelikega števila strank v objektu in čiščenje delovnih površin, ki se jih dotika več ljudi.

Sodišča spet na predkriznih obratih Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v včerajšnjem uradnem listu objavil preklic odredbe o omejitvi dela sodišč. Z vladnim preklicem razglasitve epidemije covida-19 (z 31. majem) so prenehali razlogi za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi zadevami. S 1. junijem se bo delo sodišč vrnilo na predkrizne obrate, s tem pa bodo znova začeli teči tudi roki. Odredba o omejitvi dela sodišč je veljala od sredine marca in je določala, da lahko v primeru izrednih dogodkov posamezna sodišča opravljajo naroke in odločajo samo v nujnih zadevah. To se je nekoliko sprostilo 5. maja, sodišča pa od takrat lahko opravljajo naroke ter odločajo in vročajo sodna pisanja tudi v zadevah, ki ne štejejo kot nujne.