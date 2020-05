Vse omejitve ob prehajanju meje, uvedene zaradi pandemije covida-19, so z današnjim dnem odpravljene na štirih mejnih prehodih, ki so bili odprti že doslej. To so Hodoš-Bajansenye, Dolga vas-Redics, Pince (avtocesta)-Torniyszentmiklos (Orszagut) in Pince (lokalna cesta)-Torniyszentmiklos (Helyi ut). Ostale prehode bodo po napovedih odprli v torek.

Med slovenskimi in madžarskimi oblastmi so v zadnjih tednih potekali intenzivni pogovori o odprtju meje, potem ko so se razmere glede pandemije novega koronavirusa umirile.

Madžarska je druga država, s katero je Slovenija odpravila omejitve na meji, po Hrvaški.