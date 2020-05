Teniški igralci in igralke v teh dneh v Radomljah igrajo na prvem odprtem turnirju v seriji državnega prvenstva. V nedeljo bosta znana prva zmagovalca, prvo ime turnirja pa je Blaž Kavčič. Nekdanji igralec elitne svetovne stoterice bo imel največjega tekmeca v Tomu Kočevarju Dešmanu, pri igralkah bo favoritinja Nastja Kolar.

Včeraj dopoldne je v javnosti zakrožila informacija, da naj bi pri vsega 26 letih športno pot končal Nik Razboršek. Litijan je svojo najbolj odmevno zmago dosegel predlani na tekmi Davisovega pokala v Portorožu, ko je Sloveniji priigral odločilno točko proti Turčiji. »Ne, ne, to je dezinformacija. Odpravljam se na trening,« nas je včeraj presenetil Nik Razboršek, ko smo ga poklicali z namenom, da nam odgovori na kakšno drugo vprašanje. »Vadim v Lukovici, kjer bomo prihodnji teden najboljši slovenski igralci in igralke nastopili na pokalu Mime Jaušovec. Zelo se veselim tega dobrodelnega turnirja. Imam občutek, da se obeta lepa teniška prireditev,« je nadaljeval Litijan.

Razboršek pravi, da lahko v teh dneh trenira zelo kakovostno, saj je večina najboljših igralcev zbrana v Lukovici, zato nimajo nobenih težav z dogovarjanjem za vadbo. »Položaj je res specifičen. Sem dobro fizično pripravljen, tudi igralsko sem v vse boljši formi. Na pokalu Mime Jaušovec še ne bom najboljši, a pričakujem dobro igro,« odgovarja Razboršek. Spomnimo, da bo imel novoustanovljeni pokal, ki bo nosil ime najboljše slovenske teniške igralke vseh časov, dobrodelno noto. Dražba bo potekala do 10. junija, na voljo pa bosta podpisana dresa Luke Dončića in Lea Messija (izklicni ceni znašata 3000 evrov), lopar Mime Jaušovec iz Wimbledona 1974 (izklicna cena znaša 2000 evrov) ter loparja Polone Hercog in Aljaža Bedeneta (izklicna cena je 1000 evrov).

Nove kritike je včeraj doživel Novak Đoković. Prvi igralec sveta je namreč dejal, da po njegovem mnenju niso nujno potrebna cepljenja proti koronavirusu za normalizacijo življenja in mednarodnih teniških turnirjev. Spomnimo, da je nekaj tednov nazaj Đoković izjavil, da se sam ne bi cepil in doživel kritike celo v Srbiji. Najbolj priznani srbski imunologi so mu sporočili, da sicer priznavajo njegovo mnenje, a se mora bolj zavedati teže izrečenih besed. Tokrat je Đokovića ostro obsodila nekdanja wimbledonska zmagovalka Marion Bartoli. »V življenju so trenutki, ko je treba osebna prepričanja zadržati zase,« je dejala Francozinja.

Medtem ko se je Đoković prejšnji teden iz Marbelle, kjer je ves čas epidemije koronavirusa trdo treniral, preselil v Beograd, je zelo aktiven na številnih področjih. Predstavil je podrobnosti štirih turnirjev na Balkanu, ki bodo imeli dobrodelno noto. Odvijali se bodo v Beogradu, Zadru, Črni gori in Banjaluki, zaključek pa bo v Sarajevu, kjer se bo pomeril z Damirjem Đumhurjem. Da bo udeležba močna in atraktivna, bosta poskrbela Avstrijec Dominic Thiem (3. na svetu) in Bolgar Grigor Dimitrov (19.).