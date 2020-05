Petrič se na prvi poziv za člana in namestnika člana Beneške komisije, ki ga je pravosodno ministrstvo objavilo januarja, torej še v času Šarčevega mandata, ni prijavil. Vendar je Janševa vlada prvi poziv razveljavila in maja objavila novega. Kot razlog, da se ni prijavil že januarja, nam je Petrič navedel, da na prvi poziv ni bil pozoren. »Potem pa so me h kandidaturi nagovorili prijatelji in kolegi, ugledni pravniki. Rekli so mi, da si želijo kandidature nekoga, ki se na zadeve res spozna,« je dodal.

Tako na prvi kot na drugi poziv se je prijavilo več uglednih pravnih strokovnjakov, med njimi Dunja Jadek Pensa, ki se ji sredi julija izteče mandat ustavne sodnice, pa profesor na ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc... Oba sta v prejšnjem mandatu prišla v ožji izbor kandidatov. Ker pa je v času postopka premier Marjan Šarec odstopil, je prejšnja ministrska ekipa ocenila, da bi bilo kadrovanje na eni zadnjih sej neetično, in nadaljevanje postopka prepustila naslednici. Pričakovala je, da bo Janševa ekipa izbrala izmed osmerice januarja prijavljenih kandidatov. Kot rečeno pa se je ta odločila drugače in objavila nov poziv.