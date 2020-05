Židanov odhod - pričakovano presenečenje

Pričakovano presenečenje. Tako bi lahko označili današnji odstop Dejana Židana s čela SD. Preseneča to, da je prislovično zgovornim Socialnim demokratom dogovarjanje o Židanovem odhodu uspelo zadržati v ozkem krogu svojih vodilnih predstavnikov in da torej informacija ni pricurljala v javnost. Prav tako preseneča Židanovo elegantno izpeljano slovo. V javnosti je namreč prevladoval občutek, da se z vsemi močmi oklepa strankarske funkcije in da brez pretresov za stranko in tudi zanj predsedniškega položaja ne bo zapustil.