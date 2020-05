Policist Derek Chauvin je skupaj s tremi policisti sodelovali pri ponedeljkovi aretaciji 46-letnega Georga Floyda zaradi domnevnega plačila v trgovini s ponarejenim bankovcem.

Ogorčenje javnosti, ki se je sedaj razvilo v proteste, je povzročil videoposnetek aretacije, na katerem je videti Chauvina, kako več minut kleči na vratu osumljenca, ta pa mu govori, da ne more dihati. Eden od policistov mu odvrne, da če lahko govori, lahko tudi diha. Floyd je nato kmalu prenehal dihati in je umrl še pred prihodom reševalcev. Obdukcija še ni ugotovila uradnega vzroka smrti.

Župan Frey, ki je bel, je dejal, da na posnetku ni videti nobene grožnje in nobenega razloga za uporabo sile. "Zakaj ta človek še ni v zaporu?", se je vprašal župan glede nasilnega policista. Pravosodni minister Minnesote Keith Ellison, ki je temnopolt, mu je odgovoril, da preiskava poteka. Zadevo preiskuje tudi ameriški zvezni preiskovalni urad FBI z vidika kršenja državljanskih pravic.

Županov poziv k aretaciji policista, ki je sledil potem, ko so policiste odpustili, vseeno ni pomiril javnosti. Večja skupina protestnikov se je v torek in sredo zbrala pred policijsko postajo, kjer so bili zaposleni zdaj že odpuščeni policisti. Nekateri so v stavbo metali kamenje in steklenice, policisti pa so odgovorili z gumijastimi naboji in solzivcem. Protestniki so se zbrali tudi pred Chauvinovo hišo v predmestju Minneapolisa in mu dovozno pot do hiše poškropili z rdečo barvo tar na tla napisali morilec.

Odvetnik pokojnikove družine, sicer znani odvetnik za državljanske pravice Benjamin Crump, je protestnike že pozval k dostojanstvu. "Ne moremo se spustiti na raven naših zatiralcev in ne smemo ogrožati drug drugega v času pandemije. Zahtevali bomo trajne spremembe z osvetlitvijo nesprejemljivega obnašanja," je dejal.

Načelnik policije Minneapolisa Medaria Arradondo je javnost prosil za potrpežljivost in spoštljivost. Arradondo je prišel na položaj po letu 2017, ko je moral predhodnik najti novo službo, ker je temnopolti policist ustrelil belo žensko, ki je prijavila spolni napad. Arradondo zagotavlja, da skuša spremeniti kulturo policije Minneapolisa, kar zahteva svoj čas.

Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu sporočil, da gre za zelo žalosten dogodek in odredil pospešeno zvezno preiskavo. Predsedniški kandidat demokratov Joe Biden je dejal, da je Floydova smrt del vraščenega sistemskega cikla krivičnosti, ki še vedno obstaja v ZDA in reže v srce svetega prepričanja, da imajo vsi Američani enake pravice. Biden je vesel, da so policiste odpustili, vendar ne verjame, da je to dovolj.