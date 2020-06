Zadnja vladna uradna statistika o tem, koliko temnopoltih je bilo v svojem življenju zaprtih, sega v leto 2001, ko je to veljalo za 17 odstotkov vseh temnopoltih moških v ZDA. Danes se je ta delež povzpel na 20 odstotkov, pri čemer niso všteti tisti, ki so le v priporu oziroma čakajo na selitev v redni zapor. Pri belih moških je ta delež le tri odstotke.

Ameriška družba neusmiljena do nekdanjih kaznjencev

Moški ne morejo skrbeti za svoje družine ali starše, saj je ameriška družba neusmiljena do nekdanjih kaznjencev, ki težko pridejo do zaposlitve, določeni poklici pa so zanje nedosegljivi do konca življenja skupaj z volilno pravico.

Študija ekonomistov Patricka Bayerja in Kerwina Kofija Charlesa ugotavlja, da 27 odstotkov temnopoltih moških, starih od 24 do 54 let, v letu 2014 ni prijavila niti centa dohodka.

Jeza, ki je izbruhnila v ZDA zaradi smrti Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu, je reakcija na ta dogodek, vendar se je kopičila dolga leta. Uradni podatki policije v Minneapolisu dokazujejo, da so policisti v zadnjih petih letih silo proti temnopoltim osumljencem uporabili sedemkrat pogosteje kot proti belim osumljencem.