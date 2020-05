Obravnava pri zdravnikih in zobozdravnikih zdaj poteka drugače kot pred epidemijo novega koronavirusa. Postopek naročanja in vstopanja v ambulante je dolgotrajnejši in nekoliko bolj zapleten. Navodila, kako se naročiti na pregled in kakšen je postopek vstopa v zdravstveno ustanovo, se med ustanovami sicer nekoliko razlikujejo. V ZD Ljubljana denimo pacientom svetujejo, naj na pregled pridejo zgolj 5 minut pred terminom, medtem ko lahko v prostore UKC Ljubljana pacienti vstopijo največ 15 minut pred dogovorjenim pregledom. Prav tako ponekod pacienti dobijo zaščitno masko, drugod morajo uporabiti svojo. V vseh zdravstvenih ustanovah pa velja, da osebno naročanje ni možno in da se morajo pacienti predhodno obvezno naročiti po telefonu ali elektronski pošti. Na pregled lahko pridejo le tisti z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov okužbe dihal.