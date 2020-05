Na Hrvaškem se je do danes v okviru ukrepov za zajezitev epidemije covida-19 lahko zbralo največ 40 ljudi na prostem ter do 20 v zaprtih prostorih. Danes so razveljavili tudi omejitve glede števila ljudi na porokah in pogrebih, ki so bili v zadnjem času dovoljeni zgolj v najožjem krogu svojcev.

Na Hrvaškem bodo ob spoštovanju higienskih in drugih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa odslej dovoljene tudi birme in drugi verski obredi.

Prihodnji teden bodo po večtedenskem premoru zaradi pandemije stekle tudi prve nogometne tekme. Na sporedu sta dve pokalni tekmi brez gledalcev, na katerih bodo poskusno izvajali priporočene ukrepe za nadaljevanje prvoligaških tekmovanj v začetku junija. Sredi junija bodo znova dovolili tudi športne prireditve v dvoranah.

Moskva bo s 1. junijem zrahljala ukrepe V Moskvi bodo s 1. junijem odpravili več omejitev, ki so jih konec marca sprejeli za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je danes napovedal moskovski župan Sergej Sobjanin. Odprle se bodo številne trgovine, ob določenih pogojih se bodo Moskovčani znova lahko sprehajali. "S 1. junijem predlagamo odprtje ne le trgovin s hrano, ampak tudi neživilskih trgovin," je Sobjanin med videokonferenco dejal ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Znova bodo po besedah župana dovoljeni tudi sprehodi, a na nadzorovan način, tako da ne bi bilo v istem času zunaj preveč ljudi. Za vsako stanovanjsko poslopje bo tako odrejena ura za izhode, je pojasnil. Trenutno je mogoče iti zgolj do najbližje trgovine ali na sprehod s psom v krogu 100 metrov od doma.

Covid-19 bi v Španiji lahko zahteval več tisoč življenj več, kot kažejo statistike V Španiji bi zaradi covida-19 lahko umrlo več tisoč ljudi več, kot kažejo uradne statistike, je danes poročal španski dnevnik El Pais na podlagi analize statističnih podatkov o smrtnosti, ki kažejo nadpovprečno visoko smrtnost v zadnjih mesecih. V državi je med 1. marcem in 12. majem umrlo 43.295 ljudi več kot v enakem obdobju lani. Smrtnost je bila višja za kar 52 odstotkov, na podobni ravni kot v Italiji, ki je prav tako med najbolj prizadetimi državami v pandemiji novega koronavirusa.