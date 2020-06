Vlada je na včerajšnji seji potrdila pridružitev direktorata za zdravstveno ekonomiko direktoratu za zdravstveno varstvo. S tem se poslavlja vršilka dolžnosti ukinjenega direktorata Saša Jazbec. V mandatih prejšnjih dveh vlad je bila državna sekretarka na ministrstvu za finance, torej ob ministrici Mateji Vraničar Erman in ministru Andreju Bertonclju.

Vršilka dolžnosti direktorata za zdravstveno varstvo Nina Pirnat bo tako dobila nove pomembne pristojnosti. Direktorat za zdravstveno varstvo ureja in spremlja funkcioniranje zdravstvenega sistema, direktorat za zdravstveno ekonomiko pa bdi nad investicijami v zdravstvu. Premier Janez Janša je pred časom napovedal, da bo vlada bolnišnicam zagotovila sredstva za nujne naložbe, teh pa je po opozorilih vodstev bolnišnic zelo veliko.

Neuradno so nam nekateri poznavalci povedali, da je združitev smiselna, saj sta se področji obeh direktoratov deloma prekrivali. Sprememba pa je nenavadna zaradi mnenj, ki sta jih o Nini Pirnat in njenem vodenju Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izražala minister za zdravje Tomaž Gantar in Janez Janša. Z mesta direktorice NIJZ je odšla manj kot teden dni po zamenjavi vlade, minister Gantar pa je dejal, da je zaradi NIJZ Slovenija zamudila ključno obdobje, ko bi lahko prej ukrepali glede širjenja okužbe z novim koronavirusom. Premier je bil do nje za zaprtimi vrati, na primer na svetu za nacionalno varnost, po naših neuradnih informacijah še bolj kritičen kot do svojega predhodnika Marjana Šarca.