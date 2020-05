V Levici so v predlogu novele povzeli poziv Sindikata delavcev trgovine Slovenije (SDTS) v poslanici pred praznikom dela, naj trgovine ob nedeljah in na dela proste dni ostanejo zaprte. Kot izjeme bi lahko bile v nedeljo še naprej odprte prodajalne, ki ne merijo več kot 200 kvadratnih metrov in se nahajajo na območju bencinskih servisov, letališč, železniških in avtobusnih postaj ter bolnišnic.

Cilj je vsem delavcem v trgovinah in v nekaterih povezanih dejavnostih zagotoviti proste nedelje in proste dneve, ki so po zakonu določeni kot dela prosti dnevi, poleg tega naj bi uresničili voljo volivcev, ki so se na referendumu enkrat že večinsko izrekli za to, da se trgovine ob nedeljah zaprejo.

Predlagatelji dodajajo, da se s predlogom zasleduje tudi cilje osvoboditve od nepotrebnega dela, opuščanja spodbujanja nenehnega trošenja ter zagotavljanja priložnosti za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijanje lastnih potencialov in kakovostno socialno življenje.

Anketa, ki jo je skupaj s Centrom za družbene raziskave izvedel SDTS, je pokazala na 98-odstotno podporo nedeljskemu zaprtju trgovin med zaposlenimi v panogi.

Poslanci so v današnji predstavitvi stališč poslanskih skupin večinoma izrazili podporo predlogu. Izjema sta bili SMC in SNS, kjer so nasprotovanje med drugim utemeljili s spoštovanjem ustavno zagotovljene svobodne gospodarske pobude.

Če se bo izkazalo, da se noveli obeta zadostna podpora, bi bilo po besedah Janje Sluga (SMC) v nadaljevanju obravnave smiselno razmisliti vsaj o razširitvi izjem, ki jim bo še naprej dovoljeno odprtje.

Neenotnega mnenja so po besedah Roberta Polnarja tudi v DeSUS, kjer so podporo predlogu napovedali trije poslanci, dva pa sta mu jo odrekla.

Janša napovedal, da bodo trgovine ob nedeljah zaprte Predlogu je nenaklonjena tudi vlada. Meni, da trenutno zaradi posledic epidemije novega koronavirusa na gospodarstvo, vključno s trgovinsko dejavnostjo, ni primeren za nadaljnjo obravnavo v državnem zboru. Opozorila je tudi, da takšnih sprememb ne bi smeli uvajati brez predhodnega socialnega dialoga. Premier Janez Janša je sicer napovedal, da bodo trgovine z izjemo nujno potrebnih izjem ob nedeljah zaprte. Takšno stališče je ponovil tudi v današnjem pogovoru za Radio Ognjišče. Poudaril je, da sicer ne gre za zavezo iz koalicijske pogodbe. "Tu imamo koalicijske stranke različna stališča. Naše je, da se trgovine zaprejo in mislim, da bomo takšno rešitev v DZ tudi sprejeli. Države v Evropi, ki imajo trgovine ob nedeljah zaprte, delujejo povsem normalno in so v glavnem bogatejše od Slovenije," je dejal. Da mora predlog v nadaljevanju obvezno v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet (ESS), je za STA danes poudarila tudi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) Mariča Lah. Spomnila je, da so argumente, zakaj zakona ne podpirajo, politiki jasno predstavili. Opozorili so na posledično zmanjšanje prihodkov v panogi za okoli 10 odstotkov, na izgubo med 12.000 in 13.000 delovnih mest in tudi na nevarnost odliva dela kupne moči v sosednje države, kjer so trgovine ob nedeljah odprte.