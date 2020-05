Center aktivnosti Fužine (CAF) povezuje nekaj več kot 700 članov, ki želijo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo poskrbeti za dobro psihofizično počutje in tako prispevati k večji kakovosti življenja ter bogatenju ustvarjalnih življenjskih moči v času po upokojitvi. Organizirajo različne tečaje, od likovnih do nordijske hoje. Tudi ko v času epidemije niso mogli delovati v svojih prostorih, so ohranili nekaj aktivnosti preko spleta. »S prekinitvijo vseh aktivnosti v CAF se je hitro pokazalo, da so v največji stiski tisti člani, ki ne uporabljajo sodobnih tehnologij in ne morejo komunicirati preko spletnih omrežij,« je povedala vodja centra Monika Šparl in omenila, da bodo prav zato v poletnih mesecih več pozornosti namenili računalniškemu opismenjevanju in uporabi kanalov za skupno komuniciranje prek mobilnega telefona, kot so facebook, zoom, messenger, google hangouts, skype.

»V primeru drugega vala epidemije bomo tako bolje pripravljeni in tudi povezani. V času karantene je bila na facebooku ustanovljena skupina »CAF telovadba doma«, kjer vsak dan po objavljenem urniku v živo poteka telovadba, pilates, joga, tehnike sproščanja in taj či kvan, ki jih vodijo naši učitelji športnih aktivnosti,« je še povedala Šparlova.