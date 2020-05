V požarih je zgorelo rastje na več kot 12 milijonih hektarjev površin, uničenih je bilo več kot 3000 domov, umrlo pa je 33 ljudi.

Zaradi dima ob požarih se je močno zmanjšala kakovost zraka v večjih avstralskih mestih, kot sta Sydney in Canberra, kjer je januarja za 40-krat presegla nevarne vrednosti.

Strokovnjaki so neodvisni komisiji, ki preiskuje pripravljenost in odziv na požar ter okrevanje po naravnih nesrečah, povedali, da je dim imel posledice za 80 odstotkov avstralskega prebivalstva.

Gostujoča profesorica na univerzi na Tasmaniji Fay Johnston je izpostavila, da je dim povzročil veliko več posledic za zdravje kot požari.

Stroški zaradi dima, povezani s prezgodnjimi smrtmi in zdravljenjem v bolnišnicah, so po njeni oceni presegli dve milijardi avstralskih dolarjev (1,2 milijarde evrov). To je štirikrat več kot v letih 2002-2003, ko se je Avstralija soočila z drugim najhujšim dimom zaradi požarov.

Glede na študijo o zdravljenju v bolnišnicah in podatke o kakovosti zraka je dim ob požarih botroval smrti 445 ljudi. 3340 ljudi so sprejeli v bolnišnice zaradi težav s srcem in pljuči, 1373 zaradi astme, povezane z vdihavanjem dima, je še povedala Johnstonova.