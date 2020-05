Z zakonom o nacionalni varnosti v Hongkongu namerava Peking vzpostaviti in izboljšati pravne sisteme in mehanizme za zaščito nacionalne varnosti v Hongkongu. Predlog zakona med drugim prepoveduje izdajstvo, prevrat, odcepitev, tuje vmešavanje in upor.

Napoved Kitajske je med prebivalci Hongkonga sprožila preplah, da bo to pomenilo konec njihovih pravic in svoboščin. Kritiki v zakonu vidijo tudi napad na načelo "ena država, dva sistema", saj ima mesto po tistem, ko je leta 1997 ponovno postalo del Kitajske, avtonomni položaj. Zaradi zakona so v Hongkongu izbruhnili protesti, ki se jih je v nedeljo udeležilo več tisoč ljudi.

Hongkonška voditeljica je danes v prvem odzivu na napoved Pekinga dejala, da je uveljavitev zakona odgovorna poteza in da bodo z njim zaščitili večino, ki spoštuje zakonodajo. Zavrnila je očitke, da bo zakon omejil pravice prebivalcev Hongkonga, in dejala, da je strah pred tem povsem neupravičen.

"Svoboščine Hongkonga bodo zaščitene, temeljne vrednote, kot so vladavina prava, neodvisnost sodstva ter različne pravice in svoboščine, ki jih uživamo, bodo ostale," je zatrdila novinarjem.

Kitajska želi zakon uveljaviti po več mesecih množičnih in občasno tudi nasilnih prodemokratičnih protestov, ki so v nekdanji britanski koloniji potekali lani.