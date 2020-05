Išče se minister za energetiko

Voditelji naše države imajo velike težave s sprejemanjem strateških odločitev na mnogih področjih. Čim delikatnejša so vprašanja in čim bolj politično nepriljubljene bi bile njihove rešitve, tem bolj se jim odgovorni, ki usmerjajo in vodijo državo, izogibajo. Jedrska (ne)odločitev je kraljica nerešenih dilem.