Izvršni odbor je pri odločitvi upošteval tri vidike: zdravje in varnost igralcev, navijačev, uradnih oseb, partnerjev in lokalnega prebivalstva; različen položaj glede bolezni covid-19 na območjih, od koder prihajajo klubi, kar ne more vsem zagotavljati enakih pogojev za priprave; različne ukrepe zaščite pred koronavirusom, kar pod vprašaj postavlja enake možnosti za potovanja ekip.

V evroligi niso želeli s skrajšanim obdobjem za priprave ogroziti zdravja košarkarjev, ker bi to povečalo tveganje za poškodbe, zaradi poštenosti tekmovanja pa niso želeli drugačnega formata za nadaljevanje sezone. Ker niso mogli zagotoviti, da bi bilo vse jasno do roka, ki je bil konec julija, so se odločili za konec tekmovanja.

»Brez dvoma je to najtežja odločitev v 20 letih. Zaradi razlogov, ki so nad nami, smo prisiljeni prekiniti najuspešnejšo in najbolj zanimivo sezono v evropski košarkarski zgodovini,« je dejal prvi mož evrolige Jordi Bertomeu in dodal, da so preučevali vse možnosti, a po dveh mesecih in pol morali končati tekmovanje.

»To pa ni konec. To je nov začetek,« je poudaril Bertomeu. Vsi klubi, ki so v tej sezoni tekmovali v evroligi in evropskem pokalu, bodo imeli pravico nastopa tudi v prihodnji sezoni. Ta bi se morala začeti 1. oktobra, dan prej pa evropski pokal.

V tej sezoni so košarkarji v evroligi odigrali 28 krogov. Na prvih treh mestih so bili Anadolu Efes z 52 točkami ter Barcelona in Real Madrid s po 50. Član slednjega je tudi Anthony Randolph, ki je med drugim igral za Slovenijo ob osvojitvi naslova evropskega prvaka 2017.

Dres Baskonie, ki je bila 13., je na nekaj zadnjih tekmah nosil Zoran Dragić, član Bayerna iz Münchna pa je Žan Mark Šiško. Bavarci so bili sicer na zadnjem mestu tekmovanja.

V evropskem pokalu je Cedevita Olimpija tekmovanje končala po rednem delu kot zadnjeuvrščena v skupini C. V četrtfinalu bi sicer morali igrati Partizan, Kazan, Promitheas, Tofas, Monaco, Virtus Bologna, Unicaja in Reyer iz Benetk z Gašperjem Vidmarjem.