Kim, ki se je prvič po treh tednih znova pojavil v javnosti, je vodil sestanek vojaške komisije Delavske partije, na kateri so bile predstavljene "nove politike za nadaljnje povečanje odvračanja držav proti jedrski vojni", poročanje KCNA povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Razpravljali so o okrepitvi jedrskih zmogljivosti Severne Koreje, potem ko so lani zastali pogovori o jedrski razorožitvi med Kimom in predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Po navedbah KCNA so udeleženci pregledali in analizirali "vrsto pomanjkljivosti v vojaških in političnih dejavnostih oboroženih sil" v državi, s poudarkom na izboljšanju zmogljivosti Severne Koreje za odvračanje tujih vojaških sil. Izpostavili so tudi okrepitev vlaganj v topništvo.

Varnostni svet Združenih narodov je uvedel stroge sankcije proti Severni Koreji zaradi preizkušanja raketne tehnologije, da bi tako preprečili razvoj raket, ki bi lahko nosile jedrske konice. Kljub sankcijam je severnokorejski voditelj v novoletnem nagovoru napovedal, da bo svet že kmalu videl novo strateško orožje v arzenalu Severne Koreje.

Severnokorejski voditelj se v času pandemije novega koronavirusa sicer daljši čas ni pojavljal v javnosti. Njegova odsotnost tudi na slovesnostih ob rojstnem dnevu njegovega pokojnega dedka in ustanovitelja države Kim Il-sunga 15. aprila je sprožila številna ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju.

Severna Koreja doslej še ni uradno poročala o nobenem primeru okužbe z novim koronavirusom.