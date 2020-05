Letos organizatorji projekta zainteresirane nagovarjajo in vabijo k sodelovanju prek Facebook strani Dan ljubezni. Do petka popoldne so na zemljevidu prizorišč označili že 25 lokacij, na katerih bo s pričetkom ob 18. uri donela glasba.

Tudi letos je, kot je povedala Mateja Lavrič, k projektu pristopilo več osnovnih šol, med drugim Osnovna šola Frana Kranjca iz Celja, Osnovna šola Idrija in podružnična šola Bilje. Obenem letos beležijo tudi porast zanimanja radijskih postaj, tako nacionalnih, lokalnih kot komercialnih. Zaradi razmer je letos manj množičnih nastopov ter več zabeleženih nastopov posameznikov.

K petju doma spodbujajo tudi organizatorji: »Vabimo, da se pobudi pridružite in dan ljubezni na svoj način obeležite v svoji hiši.« Ljudi pozivajo: »Združimo torej svoje glasove in preženimo malodušje, slabe novice in pesimizem, ki se je razrasel v zadnjih mesecih. Razjasnimo svoje misli in se dvignimo nad bremena, ki nam jih nalaga čas. Vemo, da zmoremo, ker si to želimo. In ta dan prav zares šteje vsak glas.«

Projekt Dan ljubezni so prvič pripravili leta 2013 ob 100-letnici KD Pihalni orkester Logatec. Glavni namen prireditve je bil združiti čim več ljudi po vsej Sloveniji. Za skladbo skupine Pepel in kri, ki je leta 1975 zastopala Jugoslavijo na Evroviziji, so se organizatorji odločili, ker naj bi bila himna ljubezni.

Prvo leto je Dan ljubezni potekal na 38 prijavljenih prizoriščih po Sloveniji, na katerih je nastopilo okoli 3000 ljudi. Ideja ostaja vseskozi enaka: Ne prepustiti se slabim novicam in pritiskom. Lani je bilo na zemljevidu označenih okoli 40 lokacij, po oceni organizatorjev pa naj bi pesem zapelo vsaj 6000 posameznikov.