V Izraelu se začenja sojenje, kakršnemu v tej državi še niso bili priče. Benjamin Netanjahu bo stopil pred sodnike, pred tem pa mu je uspelo tudi s pomočjo virusne pandemije storiti nekaj, kar se je še pred kratkim zdelo nemogoče. Branje obtožnice bo poslušal kot ponovno izvoljeni premier in ne kot bivši predsednik vlade, opravljajoč tekoče posle vlade ali zgolj poslanec Likuda, ki ga vodi. Po kar troje izrednih volitvah, ki so dramatično razdelile Izraelce, je namreč stisnil v kot tudi svojega nekdanjega načelnika generalštaba, zadnji dve leti pa gorečega tekmeca Benija Ganca in si s krepko podporo 72 poslancev njune koalicije v 120-članskem parlamentu zagotovil, da ga pred izgubo visokega političnega položaja ščiti kar sam zakon.

Izraelska zakonodaja predvideva odstop ministrov v primeru pravnomočne obtožnice in posledičnega sojenja, za predsednika vlade pa predvideva, da ostane na položaju vse do pravnomočne obsodbe. Malo verjetno je, da bi se po jutrišnjem uvodnem naroku to zgodilo v naslednjih 18 mesecih, ko bosta po sporazumu z Gancem o vladi narodne enotnosti zamenjala položaja, Netanjahu pa naj bi bil potem kot alternativni premier – če bo vlada zdržala celoten mandat, sojenje s pritožbami vred pa ne bo končano – varen še nadaljnjih 18 mesecev, kar pa je v največji meri odvisno od trojice sodnikov, ki vodijo proces.

Netanjahu mora prisluhniti obtožnici in se izjasniti o njej

Trojica sodnikov je predvčerajšnjim že zavrnila predlog Netanjahujevih odvetnikov, da zaradi logistike in številnih premierjevih varnostnikov, zaradi česar bo težko vzdrževati zahtevano socialno distanco ob epidemiji koronavirusa, Netanjahu ne stopi sam pred sodnike, ampak da branju obtožnice prisostvujejo v njegovem imenu le oni. Sodniki so odločili, da nihče ni nad zakonom, ki zahteva, da se obdolženec sam izjasni, ali je razumel prebrane obtožbe, in da mora to storiti tudi Netanjahu, pri čemer bo na sodišču poskrbljeno za spoštovanje epidemioloških ukrepov.

Z branjem obtožnice, ki premierja bremeni podkupovanja, poneverb in zlorabe zaupanja, ter njegovim odzivom nanjo bo jutrišnji narok zaključen, kako se bo sojenje nadaljevalo, pa je več možnosti. Priče naj bi poklicali v razmaku treh, šestih ali celo devetih mesecev, glavnino, predvidoma več kot polovico, pa v primeru, v katerem ga obtožujejo ponujanja poslovnih uslug Arnonu Mozesu, lastniku enega največjih izraelskih časopisov Jedioth Ahronoth, v zameno za bolj pozitivno poročanje. V zameno za pozitivno poročanje o sebi naj bi Netanjahu tudi naročal regulatorjem telekomunikacijskih podjetij odločitve v prid največjega telekomunikacijskega podjetja v državi Bezek in njegovega popularnega novičarskega portala Walla. Poleg predsedovanja vladi je Netanjahu nekaj časa vodil ministrstvo za telekomunikacije in mu ni bilo težko vplivati na regulatorje v prid donedavnega večinskega lastnika Bezeka Šavla Eloviča, ki naj bi pri tem v svoj žep pospravil okoli milijardo šekelov (več kot 250 milijonov evrov). Proces v zvezi s tem teče tudi proti Eloviču in njegovi ženi in če bosta obsojena, bo močno obremenil tudi Netanjahuja, ki bo še teže zanikal svojo vpletenost v prevare in podkupnine.

Premier z najdaljšim stažem vse obtožbe vehementno zanika, Izraelci pa so se že docela razdelili na tiste, ki mu verjamejo, tiste, ki mu ne, in tiste, ki mu očitane korupcije ne zamerijo in so to izkazovali tudi s podporo na volitvah.