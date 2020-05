Prvi dan sodnega procesa naj bi prebrali obtožnico. V primeru, da bodo na koncu sodnega procesa Netanjahuja spoznali za krivega, mu grozi zaporna kazen do treh let.

Izraelsko ministrstvo za pravosodje je ta teden odločilo, da se bo moral Netanjahu ob začetku sodnega procesa osebno pojaviti na sodišču. To je utemeljilo z navedbo, da je treba zagotoviti zaupanje javnosti v pošten sodni proces.

Premierjev tiskovni predstavnik je potrdil, da so potekali pogovori med njegovimi odvetniki in ministrstvom, da bi dovolili izjemo in se Netanjahu prvi dan sojenja ne bi pojavil na sodišču. Pristojnost za odobritev takšne zahteve je sicer v rokah jeruzalemskega sodišča, ki obravnava primer. Sodišče je že sporočilo, da se Netanjahu mora udeležiti sodnega procesa.

Tožilstvo je obtožnice proti predsedniku izraelske vlade formalno vložilo 28. januarja, ko je Netanjahu umaknil zahtevo za imuniteto. Izraelski premier je v treh primerih obtožen podkupovanja, prevare in zlorabe zaupanja. V skladu z izraelsko zakonodajo premier, ki je obtožen, ni prisiljen v odstop. To mora storiti samo v primeru pravnomočne obsodbe. Netanjahu sam zanika odgovornost za obtožbe in vztraja, da je žrtev politično sproženega lova na čarovnice.