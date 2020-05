»Bohinj je najbolj pisan in barvit tik pred poletjem, ko vsa paleta živih barv prekrije travnike, v gorah pa se zdi, da so zacvetele še skale. Prav v tem času v Bohinju prirejamo že 14. Mednarodni festival alpskega cvetja. Tokrat ga bomo zaradi razmer preselili v digitalno dimenzijo,« sporočajo iz Turizma Bohinj. Festival se bo začel danes in se končal 7. junija.

Snemajo prispevke, predavanja… »Festival bo potekal v dveh dimenzijah. Ravnokar smo na delu, snemamo različne prispevke in dogodke, pripravljamo kar 17 dogodkov,« navdušeno pojasni Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Struktura festivala je podobna kot prejšnja leta: »Pripravljamo predavanja, delavnice, botanične vodene ture. Nekaj dogodkov, kot na primer tržnico, bomo vendarle izpeljali tudi v živo. V 17 dneh bomo vsak dan gostom oziroma gledalcem prek interneta ponudili eno doživetje festivala na drugačen način. Hkrati bo to tudi neke vrste priprava na poletno sezono, s katero želimo ljudem pokazati, da smo tu in da narava sama po sebi ni utrpela koronavirusa,« še dodaja Langus. Virtualne dogodke bodo domačini predstavili v slovenskem jeziku, nekateri izmed njih, večinoma botanični ogledi, pa bodo vsebovali tudi angleške napise. Poleg botaničnih delavnic in vodenj pripravljajo tudi otroške delavnice, strokovna tematska predavanja, vodenja s certifikatom Bohinjsko/From Bohinj, kulturne dogodke in koncerte, objavljali pa bodo tudi zanimive kuharske recepte.