Zvezni policisti so v okvirju operacije Varsity Blues lani aretirali 50 ljudi, večinoma bogatih staršev otrok, ki niso imeli dovolj dobrih ocen za vpis na najboljše fakultete v ZDA, so pa plačali Singerju, da jim je to vseeno uredil.

Krivdo za sodelovanje v prevari je doslej priznalo 24 ljudi. Med njimi zvezdnica serije Obupane gospodinje Felicity Huffman, ki je zaradi hitrega priznanja dobila le dva tedna zapora.

Huffmanova jo je bolje odnesla tudi s prevarantom, saj mu je za hčerkin vpis na univerzo plačala le 15.000 dolarjev, Loughlinovo in moža pa je za vpis dveh hčerk na Univerzo Južne Kalifornije kot nadarjeni športnici olajšal za pol milijona dolarjev. Poleg zapora čaka Loughlinovo še 150.000 dolarjev kazni in 100 ur koristnega dela za skupnost. Giannullija pa 250.000 dolarjev in 250 ur dela.

Singer si je omislil dober posel z organizacijo vpisa otrok bogatih staršev na univerze tako, da jim je uredil boljše rezultate na sprejemnih izpitih ali pa jih vpisal kot športnike. Pri tem so mu pomagali tudi zaposleni na univerzah, ki so pobirali svoje deleže.