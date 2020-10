Kriminalno podjetje je vodil Rick Singer, ki je bogatim staršem za plačilo uredil, da so njihove otroke sprejemali na ugledne univerze, čeprav za to niso bili sposobni.

Nekaterim so prirejali sprejemne izpite, druge pa sprejemali kot nadarjene športnike. Hčerki Laughlinove sta bili sprejeti kot veslačici, čeprav sta veslo prvič držali v roki, ko so ju s tem fotografirali v okviru prevare.

Laughlinova bo prva dva tedna zapora preživela v izolaciji, ker so takšna pravila zaradi pandemije covida-19. Plačati mora še 150.000 dolarjev kazni in opraviti 100 ur družbeno koristnega dela. Njen soprog, modni oblikovalec Mossimo Giannulli je dobil pet mesecev zapora, kazen 250.000 dolarjev in 250 ur družbeno koristnega dela.

Lori Laughlin je zaslovela z vlogo v televizijski seriji Full House v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, nakar je nastopala v številnih filmih televizije Hallmark.

Škandal je zajel tudi zvezdnico serije Razočarane gospodinje Felicity Huffman, ki je za razliko od Laughlinove hitro priznala krivdo in sprejela dva tedna zapora.

Laughlinova in mož sta Singerju plačala kar pol milijona dolarjev, Huffmanova pa je za sprejemni izpit hčerke na univerzo, ki ga je naredil nekdo drug, plačala 15.000 dolarjev.