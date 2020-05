Zbiranje denarja za danes sedemletnega Gala Štefliča iz Dupleka je lani poželo veliko negativnih novic. Najprej zaradi samovoljnega ravnanja predsednice društva Maus, kasneje zaradi suma, da je Galova mama naklepno precenjevala stroške dečkovega zdravljenja na Floridi. Mariborski kriminalisti so se pod usmeritvami tukajšnjega okrožnega tožilstva poglobili v ozadje zbiranja prostovoljnih prispevkov za pomoč osebam v stiski. Opravili so dva predkazenska postopka. V enem so vložili kazensko ovadbo.

Društvo Maus je v minulih letih zbiralo denar za številne socialno ogrožene in pomoči potrebne osebe. Lani jeseni je Galova mati Nataša Vrbnjak Šteflič javnosti razkrila, da si je predsednica društva Nataša Švikart iz Galovega sklada »izposodila« 29 tisočakov. Švikartova ji je to priznala, izgovarjala se je, da si je po razhodu s partnerjem morala razrešiti stanovanjski problem. Obljubila je, da bo denar vrnila. Poleg Vrbnjak-Štefličeve je policija prejela prijave še štirih oseb. Med njimi so bili tudi starši Lane Beranič in Marka Aberška, ki so že dlje časa sumili, da jim je Švikartova prikrivala, koliko denarja je bilo zares zbranega, saj niso nikoli videli vseh bančnih izpiskov.

»Kriminalistično preiskavo smo na podlagi dodatnih ugotovitev razširili na skupno 21 oseb, za katere je utemeljeno osumljena oseba zbirala prostovoljne prispevke,« je danes sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor. Kriminalisti so opravili razgovore z več kot 400 osebami, ki so društvu Maus darovale denar. Ugotovili so, da naj bi Švikartova – v obdobju od septembra 2016 do oktobra 2019 – samovoljno in brez soglasja upravičencev razpolagala s prejetimi donacijami, s čimer si je pridobila več kot 100.000 evrov protipravne premoženjske koristi.

Nekaj denarja je porabila zase, v drugih primerih je upravičencem izplačala več denarja, kot ga je dejansko zbrala zanje. Tožilstvu je že pred časom uspelo zavarovati in donatorjem vrniti večji del podarjenega denarja. Zaradi suma izneverjenja so Švikartovo kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. V primeru pravnomočne obsodbe ji grozi do tri leta zapora.

Mati pretiravala s stroški operacije na Floridi Mariborski policisti so pod drobnogled vzeli tudi Galovo mater. Sumili so jo namreč, da je Vrbnjak-Štefličeva zavajala javnost, ko je trdila, da bo dečkova operacija in rehabilitacija na Floridi stala 150 tisočakov. Sum je bil utemeljen, stroški namreč znašajo tretjino manj. Nadškofijska Karitas je po razkritju domnevnega izneverjenja Švikartove odprla transakciji račun za zbiranje donacij za Gala. Februarja je v bolnišnico St. Mary's Medical Center nakazala 61.995 evrov. V dobrodelnem skladu je ostalo nekaj manj kot 30 tisočakov, ki zadostujejo za poplačilo preostalih stroškov. Vrbnjak-Štefličeva zanika, da je nategnila skupni znesek sinovega zdravljenja, in vztraja, da je vanj vštela še stroške naknadnih in nepredvidenih postopkov in terapij. Kakor koli, po oceni kriminalistov ni storila ničesar nezakonitega, ker zbran denar ni bil porabljen neupravičeno. »Zato sum storitve kaznivega dejanja poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja ni bil podan,« sporoča Šadl. So pa kriminalisti v obeh primerih zaznali slabosti v nadzoru, zbiranju in porabi prostovoljnih prispevkov. S svojimi ugotovitvami bodo obvestili pristojne organe.