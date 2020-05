Slovenski teniški igralci so včeraj predstavili projekt, kakršnega na slovenskih tleh še ni bilo. Od 6. do 8. junija bo v Lukovici potekal Pokal Mime Jaušovec, na katerem bo sodelovalo po deset najboljših slovenskih teniških igralcev in igralk. Turnir, ki ga je podprla tudi Teniška zveza Slovenije, bo imel dobrodelno noto. Podrobnosti o tem, komu bo namenjen denar, bo znano v naslednjih dneh. »Počaščena sem, da so se igralci spomnili name, še bolj pa, da so dogodek poimenovali po meni. Verjamem, da bo dobrodelni turnir velika popestritev,« pravi Mima Jaušovec, edina slovenska teniška igralka z zmago na turnirju največje četverice med posameznicami. Turnir bo potekal brez gledalcev, dvoboje pa bo prenašal SportKlub.

Pokal Mime Jaušovec bo potekal po vzoru Pokala Roda Laverja. Na njem bosta tekmovali ekipi Vzhoda in Zahoda, v vsaki pa bo po pet igralcev in igralk. Kapetan Zahoda bo selektor slovenske moške reprezentance Miha Mlakar, njegova pomočnica pa bo Maja Matevžič. Vzhod bo vodil trener Kaje Juvan Robi Cokan, njegov pomočnik pa bo Zoran Kranjc, ki bdi nad kariero Tamare Zidanšek. Za Zahod bodo igrali naslednji igralci: Kaja Juvan, Dalila Jakupović, Nika Radišić, Andreja Klepač in Pia Lovrič ter Aljaž Bedene, Blaž Kavčič, Tom Kočevar Dešman, Grega Žemlja in Matic Dimic. Barve Vzhoda pa bodo branili: Polona Hercog, Tamara Zidanšek, Nina Potočnik, Pia Čuk in Živa Falkner ter Blaž Rola, Nik Razboršek, Mike Urbanija, Tomislav Termar in Blaž Vidovič.

Vsak tekmovalni dan bo na sporedu po sedem dvobojev, in sicer po dva med posamezniki in posameznicami ter po en med moškimi in ženskimi dvojicami ter mešanimi pari. Prvi dan bo vsaka zmaga vredna po eno točko, drugi dan po dve, zadnji tekmovalni dan pa po tri točke. Skupaj se bosta ekipi bojevali za 42 točk.

Najvišje uvrščena slovenska igralka na svetovni lestvici Polona Hercog je zadnji dvoboj odigrala v Sloveniji pred sedmimi leti. »Zelo sem vesela, da se bo v Sloveniji odvijal takšen dogodek. Spodbudno je, da smo zbrani vsi najboljši igralci. Projekt je zelo zanimiv za slovenski tenis,« se veseli Polona Hercog. Najboljši Slovenec Aljaž Bedene (na fotografiji) pa pravi: »Dogodek bi lahko pomenil pravo pozitivno rivalstvo med vzhodom in zahodom Slovenije. Želim si seveda naše zmage. Še pomembneje pa je, da počasi začnemo sezono in se izognemo poškodbam.«

»Imamo edinstveno priložnost, da se povežemo. Veselim se dogodka,« sporoča kapetan Miha Mlakar. Robi Cokan se je najprej pošalil, da se Kaji Juvan piše slabo, ker bo nastopila v ekipi Zahoda, medtem ko bo on vodil Vzhod. »V Zoranu Kranjcu bom imel odličnega pomočnika, zato ne dvomim, da bo zmaga ostala na Štajerskem,« dodaja Cokan.