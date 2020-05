V času epidemije in ukrepov, ki so občane zadržali znotraj občinskih meja, so mnogi tudi v Kamniku sedli na kolo. In ker želijo, da bi se kolesarsko navdušenje občanov in občank nadaljevalo, od sredine tedna ponovno deluje sistem Kamkolo.

Uporabnikom bo na voljo 30 električnih koles, ki si jih bodo lahko izposodili na že vsem dobro poznanih postajah v mestu. Prva postaja je pri nakupovalnem centru Qlandija, druga v neposredni bližini pošte na Duplici, tretja na železniški postaji Kamnik, četrta v bližini Glasbene šole Kamnik, peta na glavni avtobusni postaji v Kamniku in šesta pri Domu Kulture Kamnik. Vsaka postaja ima deset priklopov za kolesa in pet električnih koles.

Vpeljali pogodbene kazni

Enako kot lani bodo lahko sistem uporabljali vsi uporabniki s plačano letno članarino. Spremenjeni oziroma dopolnjeni pa so splošni pogoji dostopa in uporabe sistema za izposojo električnih koles v občini Kamnik. Občankam in občanom bo še vedno na voljo 14 ur brezplačne izposoje na teden, uporaba sistema je dovoljena za starejše od 14 let. Zaradi težav z vandalizmom v lanski sezoni pa so bili primorani zaostriti pogoje in uvesti dodatne sankcije za zagotavljanje nemotenega delovanja sistema Kamkolo. Poleg plačila poškodb po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja bodo uporabnikom za poškodbe, ki bodo nastale zaradi nevestnega in malomarnega ravnanja, zaračunavali tudi pogodbene kazni.

Uporabniki koles bodo morali poskrbeti za preprečevanje možnosti prenosa okužb. Kot so zapisali na občini, je obvezno razkuževanje rok pred izposojo kolesa in po njej. Ob tem poudarjajo, da je pri vožnji s kolesom, s katero si med drugim krepimo telo na svežem zraku, veliko manjša možnost okužbe kot pri drugih vrstah javnega prevoza. Zato upajo, da bo kolo postalo priljubljeno prevozno sredstvo občanov in občank pri vsakodnevnih opravkih, s tem pa bo vsak posameznik tudi pripomogel k trajnostni mobilnosti in prispeval k zmanjšanju prometa v občini. vl