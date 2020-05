Dejstvo je, da se ljudje v naravi pogosteje gibamo v toplejših mesecih, medtem ko so fitnes, pilates, joga in druge skupinske vadbe najmnožičneje obiskani v hladnejših mesecih. Na začetku svoje poti sem tudi sama veliko osebnih treningov opravila zunaj, v naravi. Zdelo se mi je krasno in koristno. Pozneje kot trenerka nisem več zmogla toliko fizično prisostvovati, tako zaradi količine treningov kot tudi zaradi moje starosti, zato so se vse moje vadbe preselile v zaprte prostore.

Po individualnih treningih in razgibavanju po poškodbah so želeli ljudje vaditi še naprej, vendar ceneje, zato sem začela voditi skupine. Ko sem prvič najela večjih prostor in odprla svoj center, je bilo treba najemnino plačati tudi poleti. Na vprašanje, kaj bomo pa zdaj, je bil odgovor jasen. Delali bomo tudi poleti. In veste, kaj se je zgodilo? Ljudje so prihajali na vadbo, ker smo jim jo ponudili.

Telo ne mara poletnega, približno tri mesece ali več dolgega premora, saj mora po počitku začeti skoraj od začetka. Vadbo za moč je najlažje izvajati v dvoranah, medtem ko aerobno kondicijo lažje vzdržujemo na prostem. Vse do letošnjega 13. marca sem opazovala precejšen vzpon obiskovanja vadb v zaprtih prostorih. Ljudje se namreč staramo in s starostjo prihaja tudi več zdravstvenih težav. Gibanje je preventivna in kurativna terapija, zato nas zdravniki in terapevti prej ali slej napotijo na vadbo v telovadnico.

V minulih poletjih, ko so bile moje vadbe izredno obiskane, sem ugotovila, da veliko ljudi potrebuje urnik, določeno uro, in plača vadnino, da naredi potrebno gibalno oskrbo zase. Ne glede na letni čas ali vreme.