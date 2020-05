Skupina je z avtobusom prispela pred Dom sindikatov, nato pa so se s transparenti in ob zvokih vrtenja ragelj sprehodili do poslopja DZ in v nadaljevanju še pred vlado.

Njihovo glavno sporočilo, ki so ga imeli natisnjenega tudi na majice, je bilo, da so jim vsi obrnili hrbet. Prav tako so na majicah nosili slogan, da brez Gorenja ni Velenja.

Na transparentih so medtem sedanje in nekdanje (državne) lastnike, politiko, državo in upravo spraševali, ali se spomnijo svojih obljub.

Predsednik podjetniškega sindikata Žan Zeba je novinarjem namreč dejal, da so bili ob prodaji Gorenja kitajskemu Hisensu sredi 2018 vsi polni obljub, a danes so močno razočarani.

"Ne predsednika republike, ne vlado, ne DZ - nikogar ne zanima Gorenje," je prepričan Zeba. Po njegovem ne bi smelo biti nikomur vseeno, kaj se dogaja 80 kilometrov stran iz Ljubljane, kjer prihaja do množičnih odpuščanj, ki je zdaj doletelo tudi invalide. V sindikatu ugotavljajo tudi, da družbe na zanimajo protikrizni ukrepi vlade in državne subvencije.