Glavni del britanskega pristopa k prihodnjim odnosom je osnutek prostotrgovinskega sporazuma, ki zajema vso trgovino, je zapisala britanska vlada. Ta temelji na trgovinskih dogovorih, ki jih je EU v zadnjih letih sklenila s Kanado, Japonsko in Južno Korejo. Predlog je tudi v skladu s politično deklaracijo, sklenjeno oktobra lani, ki za cilj postavlja prostotrgovinski dogovor brez carin in kvot, so navedli.

Objavili so še predlog ločenega dogovora o ribištvu, ki bo Britaniji vrnil nadzor na nad njenimi vodami, kar je tudi njena pravica kot suverene države, so zapisali. Med 13 dokumenti so še predlogi dogovorov o pravosodnem sodelovanju, letalstvu, energetiki in civilni uporabi jedrske energije.

Na spletni strani piše še, da njihov pristop temelji na prijateljskem sodelovanju dveh suverenih enakovrednih partnerjev. "Naša ponudba predstavlja naše jasno in neomajno stališče, da bo Združeno kraljestvo vedno imelo nadzor nad svojo zakonodajo, političnim življenjem in pravili," so poudarili.

Britanski minister Michael Gove je ob tem danes v britanskem parlamentu EU pozval, naj opusti "ideološki" pristop k pogajanjem o prihodnjih odnosih. "Vlada je zavezana dogovoru s prostotrgovinskim sporazumom v jedru (...) vendar je uspeh odvisen od priznanja EU, da je Združeno kraljestvo suveren enakovreden partner," je poudaril.

Glavni pogajalec EU za brexit Michel Barnier je pozdravil objavo predlogov britanske strani. "Transparentnost je zelo pomembna v pogajanjih. EU je svoj predlog dogovora objavila že pred dvema mesecema," je poudaril na Twitterju. "V naslednjem krogu pogajanj moramo narediti otipljiv napredek na vseh področjih, vključno z enakimi konkurenčnimi pogoji," je dodal.

Naslednji krog je predviden v začetku junija. Prihodnji mesec pa je predviden tudi vrh EU in Združenega kraljestva. Junij namreč velja za pomemben mejnik, saj je le do julija mogoče podaljšati prehodno obdobje, v katerem se morata strani dogovoriti o novem sporazumu in ki se sicer izteče konec leta.

Britansko ministrstvo za mednarodno trgovino je danes predstavilo tudi carinski režim, ki bo januarja prihodnje leto po koncu prehodnega obdobja nadomestil carinski režim unije. Med drugim nameravajo ohraniti carine na avtomobile, kmetijske izdelke, vključno z mesom, in večino keramičnih izdelkov. Odpravili pa bodo carine na pomivalne stroje, hladilnike, pa tudi higienske izdelke, kot so tamponi. Novi režim bo veljal za države, s katerimi takrat ne bodo imele sklenjenega trgovinskega sporazuma.

Brez carin bo lahko po prehodnem obdobju na Otok prišlo okoli 60 odstotkov vsega uvoza, kar je okoli 62 milijard funtov (69 milijard evrov), navaja francoska tiskovna agencija AFP.