»Eden od štirih mladostnikov je poročal, da je vsaj enkrat na teden živčen, razdražen ali da ima težave s spanjem,« piše v poročilu. Dodaja, da se duševno zdravje poslabšuje s starostjo.

Dekleta so bolj izpostavljena tveganju za težave z duševnim zdravjem. Da je njihovo duševno zdravje dobro, je namreč povedalo 33 odstotkov sodelujočih deklet, starih 11, 13 in 15 let. Pri fantih pa ta delež znaša 41 odstotkov.

V več kot tretjini držav je verjetneje, da bodo mladostniki poročali o več zdravstvenih težavah hkrati, še piše v poročilu.

»Povečevanje števila fantov in deklet v evropski regiji, ki poročajo o slabem duševnem zdravju, kot so slabo počutje, živčnost ali razdražljivost, je skrb zbujajoče za vse nas,« je povedal direktor WHO za Evropo Hans Kluge.

»Naš odgovor na ta naraščajoč problem bo odmeval še generacije,« je poudaril. Po njegovih besedah se bo vlaganje v mlade, na primer z zagotavljanjem, da imajo dostop do zdravstvenih storitev na področju duševnega zdravja, trikratno poplačalo. Prineslo bo zdravstvene, socialne in ekonomske koristi današnjim mladostnikom, jutrišnjim odraslim in prihodnjim generacijam, je pojasnil, so sporočili iz WHO.