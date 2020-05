Včeraj opoldne so policisti na območju Viča obravnavali poskus uboja. 41-letni osumljenec je v prepiru z nožem porezal svojo partnerko, so potrdili na PU Ljubljana. »Lažje telesno poškodovano so jo z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana, od koder so jo že odpustili domov,« je pojasnil Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi PU Ljubljana.

Osumljenca, ki je po dejanju pobegnil s kraja, so kmalu prijeli v bližini. Tudi njega so odpeljali v ljubljanski klinični center, vendar zaradi poškodb, ki niso posledica kaznivega dejanja, kjer je ostal na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo.