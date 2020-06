Kot so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti ob posredovanju v Brezju ugotovili, da je puška, s katero so si med prepirom grozili, ukradena. Kršitelju so jo zasegli in vrnili pravemu lastniku. Eden od kršiteljev, 54-letni domačin, se kljub ukazom policistov ni pomiril, pijan je žalil in grozil vse povprek ter se zaganjal v policiste. Ker ni šlo drugače, so ga vklenil in odpeljali na hladno do iztreznitve, so zapisali na policiji.

Krški policisti pa so v sredo, nekaj po enajsti uri, posredovali v Venišah, kjer naj bi prišlo do prepira in pretepa med dvema moškima. Policisti so z obema opravili razgovor, eden od njiju je moral zaradi lažjih poškodb tudi iskati zdravniško pomoč.

42- in 46-letnik sta drug drugega obtoževala, kdo je komu kaj dolžan in kdo je dejansko koga prvi udaril. Po navedbah policije sta si očitala dolg in izsiljevanje, le njunih dejanskih vlog policisti (še) niso mogli razvozlati. V primer se bodo morali še malo poglobiti, oba akterja pa so opozorili na posledice krive ovadbe, so še dodali z uprave.