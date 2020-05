Položaj pa se še naprej izboljšuje v najbolj prizadeti državi New York, kjer je guverner Andrew Cuomo poročal, da je za covidom-19 v ponedeljek umrlo 105 ljudi, kar je ena oseba manj kot v nedeljo in drugi dan zapored, ko je bilo število mrtvih nižje od 150. Skupaj je v New Yorku okuženih 351.000 ljudi, umrlo pa jih je 28.339. V ponedeljek je bilo novih hospitalizacij s covidom-19 le 335.

Cuomo, ki postopno odpira okrožja in regije države, ki so najmanj prizadeta s koronavirusom, je poudaril izjemen napredek Long Islanda, kjer je pred tedni umiralo okrog 100 ljudi na dan, sedaj pa je povprečje padlo na 13. Cuomo je izrazil naklonjenost ideji, da se obnovijo velike ameriška športna tekmovanja brez občinstva na stadionih, ker bi oglaševalske dohodke od prenosov klubom pomagal, ljudem doma pa bi ponudili nekaj razvedrila.

Cuomo je med drugim poudaril, da morajo ameriška podjetja, ki odkrijejo cepivo ali zdravilo za covid-19 vse podatke nemudoma deliti z vsem svetom. Trumpova vlada je danes dala pogodbo novem podjetju Phlow za proizvodnjo zdravila za covid-19 v ZDA in za proizvodnjo generičnih zdravil in sestavin v ZDA. Pogodba uvodoma velja za štiri leta in se lahko podaljša na deset let v skupni vrednosti 812 milijonov dolarjev.

Ameriške farmacevtske korporacije so uspešne pri odkrivanju novih zdravil in tudi pri njihovi komercializaciji. Generične različice ameriških dragih zdravil se zato proizvajajo po svetu in Trumpova vlada je prišla na idejo, da bi se lahko proizvajala tudi v ZDA. Farmacevtski velikani ZDA se na najavo Bele hiše še niso odzvali.

Trump je danes tudi menil, da morajo vsi v ZDA nemudoma prekiniti vse pogodbe s tujimi partnerji za uvoz živine. Zagotovil je, da je živine v ZDA več kot dovolj.

Trump na twitterju nad voditelja televizije Fox News Največ opravka pa je imel zjutraj na twitterju z napadi na voditelja televizije Fox News neila Cavuta, ki se je kritično odzval na Trumpovo ponedeljkovo izjavo, da že teden in pol jemlje zdravilo za malarijo hidroksiklorokin v nasprotju s priporočili ameriške zvezne Uprave za hrano in zdravila (FDA), svarili zdravstvenih strokovnjakov, da zdravilo ni potrjeno za uporabo proti koronavirusu in raziskavami, ki niso ugotovile nobenega pozitivnega učinka zdravila proti koronavirusu. Cavuto je v ponedeljek dejal, da lahko uživanje hidroksiklorokina privede do smrti, Trump, ki je znan podpornik tega zdravila, pa ga je napadel z vsemi topovi. Ob tem je nesrečno poobjavil tvit kritika, ki je opozoril na nasprotje televizije Fox News, kjer en voditelj svari pred smrtnostjo hidroksiklorokina, druga voditeljica pa zagovarja njegovo uporabo. Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je Trumpu odsvetovala uživanje sredstva, ker zaradi starosti in pretirane debelosti spada v posebej ogroženo kategorijo prebivalstva. Prislužila si je kritike, kako si lahko kot demokratka politično nekorektno drzne kritizirati debele ljudi. "Več deset milijonov ljudi na svetu je uživalo to zdravilo za druge namene. Hidroksiklorokin se lahko uživa le po posvetovanju z zdravnikom. Moraš imeti recept," je Trumpa zagovarjala tiskovna predstavnica Bele hiše Kayleigh McEnany. Trumpov zdravnik v Beli hiši je namignil, da ga je predsednik prepričal, naj mu napiše recept, potem ko se je preplašil širjenja okužb po Beli hiši. Demokratski senator iz New Yorka Chuck Schumer je Trumpovo izjavo označil za nevarno, najprej pa je podvomil, da je sploh resnična. "Morda zdravila niti ne jemlje, ker vedno laže o vsem. Ne vem če jemlje ali ne. V vsakem primeru je njegova izjava zelo nepremišljena," je dejal Schumer na televiziji MSNBC, katere voditelj Joe Scarborough je predsednika naravnost obtožil, da laže.