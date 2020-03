Igralci so po pravilniku zadnje kolektivne pogodbe med igralci in ligo podvrženi največ šestim nenapovedanim dopinškim testom med sezono ter med pripravljalnim obdobjem in končnico. V času odpovedi tekem, ki bi po informacijah Ameriškega Centra za preprečevanje in nadzor bolezni (CDC) lahko trajalo tudi osem tednov, pa zdaj testov ne bodo opravljali.

Po pravilih je za prvo kršitev dopinških pravil ali ob pozitivnemu testu predvidena kazen prepovedi igranja do 25 tekem, ob drugem tovrstnem prekršku je predvidena kazen do 55 tekem, ob tretjem pa sledi prepoved igranja za dve leti.

V letošnji sezoni so bili zaradi kršitev dopinških pravil v ligi NBA suspendirani Wilson Chandler (Brooklyn Nets/25 tekem), DeAndre Ayton (Phoenix Suns/25 tekem), John Collins (Atlanta Hawks/25 tekem), Dion Waiters (Miami Heat/10 tekem) in Malik Monk (Charlotte Hornets/nedoločen čas).