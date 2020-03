Hudi stranski učinki anaboličnih steroidov

Po podatkih Slovenske protidopinške agencije (SLOADO) so anabolični agensi (steroidi) sintetično proizvedene snovi, ki posnemajo delovanje testosterona, hormona, ki ga naravno proizvaja telo. Anabolični agensi povečajo sintezo proteinov in pospešijo mišično rast. Anabolični agensi so prepovedani na tekmovanjih in zunaj njih, v medicini pa se uporabljajo predvsem za zdravljenje hipogonadizma, menopavze pri ženskah, impotence in bolezni mišic. Psihološke posledice so lahko povečana agresivnost in spolna sla, ki lahko vodi do nenormalnega spolnega in kriminalnega obnašanja, prenehanje jemanja anaboličnih steroidov pa lahko vodi v depresijo. Specifično pri ženskem spolu je lahko globlji glas, ustavitev rasti dojk, povečana poraščenost obraza, trebuha in spodnjega dela hrbta, povečanje klitorisa in nenormalen menstrualni ciklus. Wikipedia piše, da je clostebol šibek sintetični anabolično-androgeni steroid, ki se potencialno uporablja kot zdravilo za izboljšanje učinkovitosti. Med drugim so ga uporabljali v nekdanjem vzhodnonemškem državnem sponzorskem programu.