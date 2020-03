Prvi predlog tožilstva – pet let zapora – je zavrnil. Štajerskega gostinca, ki je v svoji piceriji v Hrastovcu v velikem slogu preprodajal kokain, je zatem »omehčala« nekoliko omiljena tožilska ponudba. Obtoženi Jože Lunder, ki je že slabo leto dni v priporu, se je v petek pokesal na okrožnem sodišču v Mariboru. Strinjal se je, da odsedi zaporno kazen štirih let in treh mesecev. Mariborski okrožni sodnik Danilo Obersnel mu je še istega dne izrekel sodbo.

Prvoobtoženemu ponudil 12-letno zaporno kazen

Soobtoženih šest članov mednarodne mamilarske združbe, starih od 27 do 63 let, pa je na predobravnavnem naroku zavrnilo ponudbe specializiranega državnega tožilca Jožeta Levašiča. Njim bo Obersnel sodil na glavni obravnavi. Na dolgem seznamu tožilskih očitkov so kazniva dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi mamili, omogočanje uživanja drog in nedovoljena posest orožja. Obtoženi so bili prijeti v okviru mednarodne operacije Loven. V več ločenih akcijah so varnostni organi prej v tujini zasegli skupno 230 kilogramov kokaina, dva kilograma heroina in 42 kilogramov hašiša.

Več kot dve leti je štajerska kriminalna združba sodelovala z zloglasnim črnogorskim kartelom »kavački klan«, čigar vodjo Slobodana Kaščelana so varnostni organi decembra 2018 aretirali na Češkem. V mamilarski hobotnici je pomembno vlogo odigral 45-letni Boštjan Gašper, ki je bil nazadnje prijavljen v Slovenskih Konjicah. V njegovi režiji naj bi med marcem 2017 in aprilom 2019 potekala prevoz in preprodaja več sto kilogramov kokaina. Gašperju je tožilec ponudil 12-letno zaporno kazen, če prizna krivdo. Kot že rečeno, je ponudbo zavrnil. Da niso krivi, so odgovorili tudi Vojko Planinc, Borut Breznik, Tomaž Prelog, Doroteja Mergeduš in Anica Brezovnik. Kazni, ki jim jih je za primer priznanja krivde ponudil Levašič, so se gibale med dvema in sedmimi leti zapora.

Da Slovenci v velikem slogu kupujejo drogo v Španiji, so tamkajšnji kriminalisti zaznali februarja 2018. Med prijetimi je bil namreč tudi 52-letni Sašo Tuksar iz Slovenske Bistrice. V Barceloni so mu zasegli 185 kilogramov kokaina s tržno vrednostjo približno sedem milijonov evrov. Kmalu zatem je bil obsojen na šestletno zaporno kazen.

Dva meseca po Tuksarjevi aretaciji, aprila 2018, je v Madridu spodletela primopredaja skoraj 28 kilogramov kokaina. Španski preiskovalci so posumili, da sta Prelog in Mergeduševa pretihotapila kokain z Balearskih otokov, prevzemnik pa naj bi bil neki Španec. Dva meseca kasneje so danski varnostni organi opazovali Mergeduševo in Planinca med predajo dveh kilogramov heroina črnogorskima državljanoma. Slednjima so kriminalisti odvzeli prostost, Mariborčana pa so opazovali naprej v upanju, da jih bosta pripeljala do glave slovenske kriminalne združbe.

Mariborskim preiskovalcem je uspelo infiltrirati policista pod krinko, ki sta opravila več navideznih nakupov kokaina, skupno tri kilograme in pol. Preprodaja se je odvijala v Lundrovi piceriji Gurmanček, kamor so redno zahajali številni znani Mariborčani. Kokain je tajnima delavcema policije predajal in prodajal danes 48-letni šef lokala. Z Lundrom sta se policista dogovorila za nakup 15 kilogramov kokaina. Primopredaja bi se morala odviti 17. aprila 2019.