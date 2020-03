Datum sojenja, ki naj bi bilo eno najobsežnejših v Franciji doslej, še ni določen. Na njem naj bi sodelovalo 1765 tožnikov, večinoma sorodnikov žrtev.

13. novembra 2015 je devet moških izvedlo usklajene napade na več prizoriščih francoske prestolnice in bližnjega Saint-Denisa. V večernih urah so z eksplozivom in avtomatskimi puškami napadli ljudi, zbrane v restavracijah, na nacionalnem stadionu in v koncertni dvorani. Ubitih je bilo 130 ljudi, še 350 je bilo ranjenih. Odgovornost je prevzela skrajna sunitska skupina Islamska država.

V povezavi z napadi je bilo doslej obtoženih skupno 14 ljudi, med njimi jih je 11 v priporu. Med njimi je tudi Salah Abdeslam, edini od preživelih napadalcev, ki je vse od aretacije štiri mesece po napadih zavit v molk in zavrača sodelovanje s preiskovalci.

Šest osumljencev iščejo z mednarodnimi tiralicami. Najmanj trije med njimi po poročanju AFP veljajo za mrtve, med njimi belgijski in maroški državljan Usama Atar, ki naj bi pomagal organizirati napade iz Rake, nekdanje prestolnice kalifata IS v Siriji. Ubit naj bi bil v Siriji leta 2018, a njegova smrt ni uradno potrjena.