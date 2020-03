Poleg kapetana Germana Pazzella in Patricka Cutroneja se je pri Fiorentini z novim koronavirusom okužil tudi njun soigralec Dušan Vlahović, ki je zaradi tega zadnje dneve preživljal v samo izolaciji. Prosti čas je izkoristil tudi tako, da je prek družbenih omrežjih svojim sledilcem pojasnil, kako je okužba z virusom videti.

»Bil sem doma in spal, nato pa sem se kar naenkrat prebudil in ugotovil, da imam vročino. Ko sem si jo izmeril, sem imel prek 37 stopinj. Vzel sem zdravila in obvestil ljudi iz svojega kluba. A vročina je nato postajala vse višja, do večera pa je narasla že na 39 stopinj. Takoj sem se napotil v bolnišnico. Nisem si mislil, da je lahko tako hudo. A zdaj je že počivam in se počutim bolje,« je razkril 20-letnik, ki je pred tem branil barve Partizana.

Nogometaš je za konec še pristavil: »Pred mamo sta zdaj dva tedna okrevanja, dokler vse ne mine. Sem v izolaciji, daleč od ljudi. Srečal se nisem z nobenim od soigralcev, a verjamem, da so tudi oni dobro.«