Prestavitev evropskega prvenstva, ki je predvideno do 12. julija, bi omogočila, da se nemoteno izpeljejo vsa državna prvenstva, ki so prekinjena zaradi novega koronavirusa, ter liga prvakov in evropska liga.

The Telegraf poroča, da je druga možnost prestavitev evropskega prvenstva na poletje 2021, ko na sporedu ni večjih športnih tekmovanj.