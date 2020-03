»Živimo drug zraven drugega, smo zavezniki v zvezi Nato in partnerji v Evropski uniji. Na temelju tega želimo graditi odnose z novim premierjem Janšo in Slovenijo«, je dejal Plenković in se zavzel, da bi se po odločitvi sodišča EU, ki je razsodilo, da arbitražni sporazum o meji med Slovenijo in Hrvaško ni del pravnega redu EU, temveč da gre za vprašanje mednarodnega prava, vrnili k dialogu in skupaj našli rešitev za določitev državne meje na kopnem in morju. Dodal je, da je spor o meji odprto vprašanje, ki je na mizi že 30 let.

»Če bi reševanje spora o meji bilo pogoj za članstvo Slovenije ali Hrvaške v Evropski uniji ali schgenskem območju, potem tudi Slovenija ne bi bila njuna članica,« je odgovoril Plenković na vprašanje, ali je možna dvostranska rešitev spora ter ali bosta državi hitreje prišli do rešitve, ko je na oblast v Slovenijo prišel Janez Janša.

Predsednik hrvaške vlade je tudi ocenil, da bi morala biti Hrvaška dejavna tako v Pobudi treh morij, v kateri je bila ena od ustanoviteljic v času bivše hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, kot v pobudi Alpe-Jadran, ki jo je kot okvir tesnejšega trilateralnega sodelovanje med Hrvaško, Slovenijo in Avstrijo izpostavil hrvaški predsednik Zoran Milanović po prevzemu dolžnosti februarja letos.

»Gre za dve različni pobudi z enakim multilateralnim predznakom. Bistveno se razlikujeta v strateškem dosegu in prostoru, ki ga pokrivata. Pobuda treh morij je bistveno širši koncept, ki vključuje veliko več držav ter vsebinsko in finančno veliko kompleksnejše projekte. To pa ne pomeni, da se pobudi medsebojno izključujeta«, je dejal.

Med drugim je ocenil, da Hrvaška kot trenutno predsedujoča EU rešuje vse, kar dobi na mizo.

»Pokazali smo voditeljstvo in odgovornost, ki ustreza naši vlogi«, je dejal. Izpostavil je, da je Hrvaška sprožila integrirani politični mehanizem odgovora na krizo zaradi novega koronavirusa, še preden je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila nevarnost zaradi virusa.

»Videli ste tudi odzive odhajajoče slovenske vlade do naših inštitucij, zdaj pa je jasno, da smo ravnali pravilno, ko smo uveljavili varnostne ukrepe«, je še izjavil Plenković, ki je večinoma odgovarjal na vprašanja o hrvaški notranji politiki.