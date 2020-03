Pomanjkanje razkužil: Proizvodnja razkužil manjša težava kot dobava embalaže

Slovenski proizvajalci antibakterijskega razkužilnega sredstva si prizadevajo kar najbolj pospešiti proizvodnjo. Pesti jih zlasti pomanjkanje embalaže. Z dobavo surovin imajo manj težav, saj so se na to pripravili. Nekateri so uvedli rinfuzno prodajo.