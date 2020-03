Von der Leynova: Prepoved potovanj vprašljiv ukrep

Predsednica evropske komisije von der Leynova je države članice pozvala, naj bodo ukrepi, ki jih države uvajajo na mejah, sorazmerni. Državam so predlagali enoten postopek zdravstvenega preverjanja na mejah. Von der Leynova ocenjuje, da so zdravstveni pregledi na zunanjih in notranjih mejah smiselni. Opozorila pa je, da splošne prepovedi potovanj ne sodijo med najučinkovitejše ukrepe. Te imajo namreč močne socialne in gospodarske posledice.