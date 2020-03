»Košarko igram zaradi navijačev. Če bodo dvorane prazne, potem tudi mene ne bo,« je še pred dnevi zbranim novinarjem razlagal prvo ime lige NBA LeBron James. Čeprav je zvezdnik LA Lakers hitro spremenil stališče, saj je pozneje pojasnil, da je podcenil situacijo in da je treba poslušati tiste, ki o tem vejo precej več, pa do praznih dvoran na koncu niti ni prišlo.

V noči na četrtek se je namreč liga NBA v trenutku, ko je postalo jasno, da je košarkar Utaha Francoz Rudy Gobert okužen z novim koronavirusom, ustavila. Takrat so sicer še potekale tekme med New Yorkom in Atlanto, Charlottom in Miamijem ter Denverjem in Dallasom, tako da so košarkarji kar med igranjem izvedeli, da se liga začasno končuje. Dan pozneje je test okužbo s koronavirusom pokazal še pri Gobertovem soigralcu Donovanu Mitchellu, medtem ko so igralcem in spremstvu Clevelanda, New Yorka, Bostona, Detroita in Toronta, s katerimi je Utah igral v zadnjem obdobju, priporočili samokaranteno.

Neodgovorni Gobert Tekmovanje se je po besedah komisarja lige NBA Adama Silverja ustavilo za vsaj 30 dni, če in kako se bo nadaljevalo, pa se za zdaj ne ve. V rednem delu sezone je sicer preostalo še 259 tekem, kar je dobrih 21 odstotkov vseh tekem pred končnico. Poleg okuženosti s koronavirusom je moral Rudy Gobert v zadnjih urah na svoj račun poslušati še številne kritike, ki so bile povsem upravičene. Francoski center se je namreč po novinarski konferenci v ponedeljek na dan tekme z Detroitom šaljivo z dlanmi dotaknil vseh mikrofonov in diktafonov pred njim. Takrat seveda še ni vedel, da je okužen, a to ne zmanjšuje njegovega neodgovornega ravnanja. Ravno športniki bi namreč morali biti tisti, ki dajejo preostalim ljudem in navijačem zgled v takšnih trenutkih. »Bil sem nepozoren. Za moja dajanja ni opravičila. A spremeniti jih ne morem. Odkar sem izvedel, da sem okužen s koronavirusom, so me prevevali različni občutki. Predvsem strah, tesnobnost in sram. Javno bi se rad opravičil vsem, ki sem jih s svojim neprimernim ravnanjem spravil v nevarnost. Jasno je, da takrat še nisem vedel, da sem okužen,« je del zapisa Rudyja Goberta na družbenem omrežju instagram. Gobert se je sicer šalil tudi v slačilnici, kjer se je dotikal soigralcev in njihovih osebnih stvari, kar naj bi jih precej ujezilo, še posebej po tem, ko so izvedeli, da ima koronavirus. Po drugi strani pa je tudi mnogo tistih, ki Francoza slavijo kot nekoga, ki je Američane zbudil iz spanja, jim odprl oči in jih opozoril, kako resna je v resnici pandemija koronavirusa.