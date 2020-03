Nekdanji vodja predvolilne kampanje in (prav tako) nekdanji življenjski sopotnik predsednice stranke Marine Le Pen v predvolilnih raziskavah javnega mnenja s 30 odstotki glasov vodi pred aktualnim konservativnim županom, ki bi mu svoj glas zaupalo le 19 odstotkov vprašanih. Perpignan bi z zmago Aliota lahko postal prvo mesto z več kot 120.000 prebivalci, ki bi ga vodil župan iz stranke Nacionalni zbor. A Aliot svoje stranke v boju za najvišji stol v mestu raje ne omenja prav dosti, to je del njegove strategije. Perpignan je politično razklano mesto, pravi Aliot, in več kot 30 do 40 odstotkov glasov posamična stranka ne more doseči, to pa je premalo za zmago. Zato je odprl svojo kandidatno listo, na njej je zapisanih 20 neodvisnih kandidatov. Povabil jih je z različnih političnih vetrov, v njej so nekdanji socialisti in gaulisti, glavni adut v rokavu pa je nekdanji predsednik Literarnega centra v mestu, Andre Bonet, za katerega nihče ni mislil, da se bo iz vrst konservativnih republikancev preselil v Aliotov tabor. A politične razmere so se v Franciji temeljito spremenile, pravi Aliot, v centralizirani državi zdaj šteje osebnost kandidata in vse, kar je lokalno, smrdi pa vse, kar je povezano s politično elito v Parizu. Aliot ni edini, ki je prepoznal, kaj je pred nedeljskimi lokalnimi volitvami v »politični modi« – toliko neodvisnih kandidatov, kot se jih zdaj poteguje za lokalne prestole v Franciji, doslej še ni bilo.