Odkar je bila avenija zasnovana v 17. stoletju, je doživela številne spremembe. Medtem ko stalnici na Champs-Élysées ostajata vsakoletna vojaška parada in zadnja etapa kolesarske dirke po Franciji, so z leti z najbolj slavne francoske ulice vse bolj izginjali domačini. Otrok, ki so se v prejšnjih stoletjih igrali na promenadi, polni lutkovnih predstav, skorajda ni več. Parižani se njenemu blišču ter dragim trgovinam in restavracijam vse pogosteje izogibajo. Le 5 odstotkov od dnevnih 100.000 obiskovalcev naj bi bilo domačinov, so ugotavljali v eni zadnjih študij. Ulici, ki se opisuje kot past za turiste, se izogibajo tudi zaradi visokih cen v lokalih. Največji trgovci na Champs-Élysées so zdaj ustanovili poseben odbor, katerega namen je vdahniti promenadi novo življenje in jo vrniti Parižanom. Več kot 50 arhitektov, znanstvenikov, urbanistov in poslovnežev je predstavilo prve zamisli za preobrazbo ulice, ki naj bi stala vsaj milijon evrov. Projekt je trenutno v javni razpravi, v kateri se meščane vabi, naj sodelujejo s svojimi idejami o tem, kakšno ulico si želijo. Za zdaj predlogi vključujejo zmanjšanje prometnih pasov, s čimer bi se zmanjšala gostota prometa. Trenutno se po aveniji povprečno pelje okoli 64.000 avtomobilov na dan. Prav tako naj bi upadel hrup. Več prostora bi namenili sprehajalcem in kolesarjem, ulico pa obogatili z več kot 1000 novimi drevesi. Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami v odboru vse županske kandidate pozivajo, naj podprejo preobrazbo Champs-Élysées, da bi ulica spet postala najlepša na svetu.