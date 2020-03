Zapiranje šol ni politični program

Šole so večni poligon za politično in ideološko prerivanje. To velja vsaj že stoletje, z naglo komunikacijo po družbenih omrežjih pa so se učinki postoterili. Pred letom dni je – sodeč po odzivu na tedanjo peticijo za spremembo šolskega sistema – obveljalo prepričanje, da je šola v devastiranem stanju, da otroci trpijo, učitelji imajo zvezane roke, da je domačih nalog preveč in da je ocene treba ukiniti. Peticijo je v nekaj dneh podpisalo več kot dvajset tisoč ljudi. Ne glede na strokovno dvomljivo podlago trditev je bil minister za izobraževanje Jernej Pikalo prisiljen nanje odgovoriti. Obljubiti je moral ukrepanje in spremembe. Šolstvo je večkrat žrtev moralne panike. Sile, ki se zakotijo v laični družbi, vplivajo na snovanje političnih odločitev tudi na področju izobraževanja.