Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec je v današnji predstavitvi pred matičnim parlamentarnim odborom napovedala nadaljnja prizadevanja za ohranitev kmetijstva in podeželja, ki pa morata slediti trendom. Med njimi je trajnostni razvoj, ki po njenem mnenju prinaša tudi možnosti za krepitev dodane vrednosti. Pivčeva je po izobrazbi kemijska tehnologinja, kmetijski resor pa vodi že v odhajajoči vladi Marjana Šarca, kamor se je zavihtela z mesta državne sekretarke v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Kot je dejala, je že ob prevzemu trenutnega mandata opozorila na spremembe, ki močno vplivajo na kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Izziv s tega vidika ostaja, kako pokrivati potrebe vseh prebivalcev, ohranjati kmetije in podeželje ter obenem slediti aktualnim trendom s tega področja.

»Podeželje mora ostati poseljeno, ohranjeno in obdelano,« je poudarila. Posebno pozornost je s tega vidika napovedala naslavljanju problematike vse višje povprečne starosti gospodarjev na kmetijah. Del te problematike je tudi preseljevanje mladih s podeželja v mesta, je opozorila.

Spomnila je, da ima Slovenija izrazito specifično strukturo kmetijskega prostora, saj 80 odstotkov predstavlja živinoreja. Razmisliti velja, na kakšen način v prihodnje spodbujati razvoj kmetijstva, da bomo ohranili kmetije, a obenem sledili trendom, ki med drugim narekujejo vse več rastlinske hrane, je dejala.

Napovedala je prizadevanja za umik živinoreje z ravninskih območij v višja, ravnine pa bi lahko izkoristili za povečevanje rastlinske pridelave. Prizadevanja Pivčeve bodo usmerjena tudi v povečevanje produktivnosti, faktorskega dohodka in neto dodane vrednosti.

Dodano vrednost zvišuje tudi krepitev ekološke pridelave hrane, kjer ima Slovenija po mnenju Pivčeve dobre možnosti za napredek. Med izzivi, ki jih namerava še naprej naslavljati, je navedla tudi spremembe kmetijske zemljiške politike. Zaključiti želi tudi spremembe zadružnega sistema, na obravnavo pa med drugim čakajo zakoni o dedovanju kmetijskih gospodarstev, o gospodarjenju z gozdovi in o zaščiti živali.